Cameroun : Accident tragique à Lalawai près de Maroua

Après la collision, la voiture a terminé sa course dans un mayo (un cours d'eau), comme le montre l'image. Le bilan de cet accident est tragique : trois décès, dont deux personnes se trouvant dans la voiture et la fille de Lawan. De plus, deux personnes ont été gravement blessées : le chauffeur de la voiture et l'épouse de Lawan.



Les blessés ont été conduits d'urgence à l'hôpital régional de Maroua pour recevoir les soins nécessaires. Cet événement douloureux rappelle une fois encore la nécessité absolue d'être prudent sur les routes et met en évidence les dangers réels auxquels nous sommes exposés lors des accidents routiers.