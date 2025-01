Cameroun - Attaque meurtrière à Agwa : 5 soldats camerounais tués par une milice fulani

Un drame s'est produit ce vendredi 3 janvier 2025 après-midi dans l'arrondissement d'Akwaya, dans la région du Sud-Ouest. Une attaque surprise menée par une milice fulani a visé le poste mixte de l'armée camerounaise, faisant un bilan lourd : cinq soldats tués et trois autres portés disparus.





Selon les premières informations, l'attaque s'est déroulée vers 15h30. Les assaillants, identifiés comme membres d'une milice fulani, ont pris d'assaut le poste, tuant cinq soldats sur place. Trois autres militaires ont réussi à s'échapper mais sont depuis lors portés disparus dans la jungle. Les assaillants ont également incendié le poste et emporté plusieurs armes.





Une région en proie à l'insécurité



Cette attaque vient s'ajouter à une longue liste d'incidents violents dans la région du Sud-Ouest, qui est confrontée depuis plusieurs années à des tensions intercommunautaires, la crise anglophone et à des attaques de groupes armés. Les milices fulani sont régulièrement accusées de perpétrer des attaques contre les populations civiles et les forces de défense et de sécurité.





Les autorités appelées à réagir



Cet événement tragique suscite une vive émotion et soulève de nombreuses questions sur la sécurité dans la région. Les populations locales, déjà traumatisées par les violences répétées, vivent dans la peur. Les autorités sont appelées à renforcer la sécurité dans la zone et à traquer les auteurs de cette attaque.