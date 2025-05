Cameroun - Attaque nocturne de Boko Haram à Hile-Alifa : Un rappel brutal de la persistance de la menace

Le bilan provisoire de cette attaque fait état d'un militaire camerounais tombé sur le champ d'honneur et de plusieurs autres blessés, qui ont été transférés à l'hôpital de district de Makary pour recevoir des soins. L'attaque a également causé des dégâts matériels importants, avec l'incendie de deux véhicules appartenant à la mairie, qui étaient stationnés dans le garage du maire de la localité. De plus, un nombre indéterminé d'armes auraient été emportées par les assaillants.





Cet événement tragique rappelle la persistance de la menace que représente Boko Haram dans l'Extrême-Nord du Cameroun et met en lumière les défis constants auxquels sont confrontées les forces de sécurité dans la protection des populations et du territoire. Malgré les efforts déployés, le groupe terroriste continue de mener des attaques meurtrières, semant la terreur et déstabilisant la région frontalière avec le Nigeria.