Cameroun: Cavaye Yeguie Djibril réélu pour la 32e fois président de l’Assemblée Nationale

Depuis sa première élection en tant que président de l'Assemblée nationale en 1992, M. Yeguie Djibril a occupé cette fonction pendant pas moins de trente-deux ans consécutifs. Cette longue période d'exercice témoigne non seulement de sa compétence et expérience politique mais également du soutien continu qu'il reçoit des parlementaires camerounais.



En tant que chef législatif du pays depuis si longtemps, M. Yeguie Djibril a joué un rôle clé dans le maintien et le renforcement des institutions démocratiques au Cameroun. Son leadership stable a permis à l'Assemblée nationale d'exercer son rôle constitutionnel en tant qu'institution représentative et législative.



Grâce à ses nombreuses années passées à la tête de l'Assemblée nationale, M. Yeguie Djibril possède une connaissance approfondie des procédures parlementaires ainsi qu'une compréhension pointue des défis auxquels fait face le pays sur les plans politique, économique et social. Son expertise lui permet d'être un interlocuteur incontournable lors des débats sur les lois et les politiques publiques au sein du parlement.



En outre, en tant que membre éminent du RDPC, parti politique au pouvoir depuis plusieurs décennies au Cameroun, M. Yeguie Djibril incarne les valeurs et les idées prônées par cette formation politique.