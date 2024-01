Cameroun-Chine : le vice-Premier ministre chinois Liu Guozhong reçu par Paul Biya

Le président de la République du Cameroun, Paul Biya, a reçu au Palais de l’Unité de Yaoundé ce mercredi 17 janvier 2024, le vice-Premier ministre chinois chargé de la Culture, des Arts et de la Santé, Liu Guozhong.



Aucune déclaration officielle n’a ponctué les échanges qui ont duré environ cinquante minutes. Cependant, l’hôte du président camerounais, par ailleurs membre du Bureau politique du Comité Central du Parti Communiste Chinois (PCC), est apparu visiblement satisfait au terme de cet entretien.



Il s’est agi, pour les deux personnalités, de raffermir les relations d’amitié et de coopération entre leurs pays. En effet, depuis quelques années, la Chine est devenue un partenaire économique stratégique du Cameroun. Son soutien aux efforts de développement du pays est inestimable.



Les grands projets de construction des infrastructures routières, autoroutières, énergétiques, sanitaires, des logements sociaux, entre autres, bénéficient du concours financier et de l’expertise d’entreprises chinoises qui opèrent au Cameroun avec beaucoup de succès.



De ce partenariat, l’un des plus emblématiques projets reste l’édification du nouvel immeuble-siège de l’Assemblée nationale du Cameroun à Yaoundé.



Le président Paul Biya était assisté au cours de cette audience par le ministre, directeur du cabinet civil, Samuel Mvondo Ayolo, tandis que la partie chinoise comprenait, outre le vice-Premier ministre, le vice-ministre des Affaires étrangères, Miao Deyu, et l’ambassadeur de Chine au Cameroun, Wang Yingwu. L’audience s’est achevée par un échange de cadeaux.