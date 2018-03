Cameroun: Comment la Lcc a célébré la SEMNAC 2018

Journée très courue jeudi,15 mars 2018 au palais des congrès de yaoundé,à l'occasion de la dernière journée des manifestations marquant la célébration de la Semaine Nationale du Consommateur.

Cette année encore, la Ligue Camerounaise des consommateurs que préside le journaliste Delor Magellan Kamseu Kamgaing n'a pas dérogé ses habitudes.La principale organisation de défense des droits des Consommateurs au Cameroun a mis du paquet pour mobiliser toutes les couches sociales autour d'une question:Savez-vous que vous avez des droits en tant que consommateur ?

Pour le président réélu de la Ligue Camerounaise des Consommateurs:" il y a le Droit à des produits et services de qualité, droit à la disponibilité des produits, droit au respect par les commerçants des prix édictés par le ministère du Commerce…" Autant de droits et devoirs sur les lesquels les consommateurs ont été édifiés durant la Semaine nationale du consommateur (Semnac).Delor Magellan estime qu':« Il est important de commencer par sensibiliser les consommateurs sur leurs droits au Cameroun car ils les ignorent ».



Pour cette année 2018,la Ligue Camerounaise des Consommateurs célébrait la cinquième édition de la SEMNAC. Une semaine marquée par les manifestations telles que l'organisation d'une caravane d’éducation des consommateurs sur leurs droits; une rencontre de football entre l'équipe des consommateurs contre les employés du groupe de presse de la chaine de télévision Vision4.Rencontre sportive qui s'est soldée par la victoire de la Ligue Camerounaise des Consommateurs par un score étriqué d'un but contre zéro. La SEMNAC 2018,c'était aussi les démonstrations des lavages de mains,la consommation des produits made in Cameroun et des conférences débats sur les thèmes tels que:"L'impact des normes sur le consommateur;le role joué par la société NESTLE pour répondre au défi nutritionnel au Cameroun;les éclairages sur les récentes innovations en faveur du client à ENEO; la peinture camerounaise face au respect des normes...

A noter: l'apothéose de la célébration de la journée mondiale des droits des consommateurs était retransmise en direct sur Conso Tv , la première chaine de télévision africaine à diffuser en direct sur facebook et web à l'adresse www.consotvafrique.com