Cameroun : Confusion au sommet sur la candidature de Paul Biya à la présidentielle de 2025

Deux versions contradictoires sur RFI

Le lundi 7 juillet 2025 , sur les ondes de RFI, René Emmanuel Sadi , Ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, a estimé que la probabilité d'une candidature de Paul Biya était de "50/50". Cette déclaration a immédiatement suscité de nombreuses réactions dans les médias et sur les réseaux sociaux.







Moins de 24 heures plus tard, le mardi 8 juillet 2025, une autre figure influente du sérail, Jacques Fame Ndongo, Ministre d’État, Ministre de l’Enseignement Supérieur et par ailleurs Secrétaire à la Communication du RDPC, a apporté une "mise au point" voulue énergique. Intervenant également sur RFI, il a affirmé que "Paul Biya est le candidat du parti, et de manière absolue", évoquant une candidature certaine à 100%.