Cameroun/Covid 19 : la LDEM offre des kits aux populations d'Evodoula

Face à la pandémie qui menace actuellement l’humanité, et en rapport avec les mesures gouvernementales, plusieurs bonnes volontés se joignent à l’action de l’Etat visant à venir en aide aux populations économiquement faibles. Il en est ainsi de l’action menée par l’Association « La Lekié de la diaspora en mouvement » (LDEM) qui a à sa tête, le président Donald Ntsa et pour vice-présidente, Mme Célestine Nke. Sous l’impulsion de Mme Mireille Manga, présidente fondatrice de Festy Lekié, un important don de matériel de prévention contre le coronavirus a été remis aux populations de l’arrondissement d’Evodoula, dans le département de la Lekié, région du Centre. Le contenu de cet appui citoyen a officiellement été réceptionné, au nom des populations, par le sous-préfet de la localité, Michel Abadja.

Le don est constitué de 1000 masques, des seaux-robinets, des gels désinfectants et des plastiques pour la protection des commerçants. Cette initiative a fortement été appréciée par les autorités de la ville, ainsi que par toutes les populations, au rang desquelles les commerçants du principal marché de la ville.

Séance tenante, le sous-préfet d’Evodoula a procédé à la répartition de ce kit de prévention selon les zones prioritaires. L’on a ainsi commencé par les principales administrations de la localité : l’hôpital de district, la sous-préfecture, la brigade de gendarmerie nationale et aussi la gare routière, le marché et à l’Association des moto-taximen. A cette occasion, la représentante de la LDEM, à la suite de l’autorité administrative, a délivré son message de sensibilisation à l’endroit de ses frères et sœurs en Eton (la langue locale). Elle ainsi rappelé la nécessité de respecter scrupuleusement les règles d’hygiène recommandées par l’OMS et implémentées par les pouvoirs publics, à travers le ministère de la Santé publique. Car c’est à ce prix que la riposte à cette pandémie peut être bien menée.

Il faut rappeler que Mme Mireille Manga n’est pas à son premier geste de solidarité envers les siens. Ses actions d’éclat sont régulièrement perçues lors des éditions du Festy Lekié, une manifestation culturelle qui célèbre les valeurs ancestrales des peuples de la forêt et qui sera cette année à sa cinquième édition à Okola. Normal que la LDEM trouve en elle, la personne idéale pour son action de générosité agissante. Dans le cadre du Festy Lekié, il ne reste qu’à émettre vivement le souhait que la communauté nationale vienne à bout du coronavirus pour une organisation effective des activités culturelles et artistiques des braves et laborieuses populations du département de la Lekié, composées des Eton, Manguissa et Batchenga. Enfin, c’est le lieu d’apprécier à sa juste valeur, cette diaspora de la Lekié qui œuvre pour le développement de ce département, mamelle nourricière de la capitale camerounaise, Yaoundé.