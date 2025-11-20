Alwihda Info
AFRIQUE

Cameroun - Crise Anglophone : Six prêtres et un fidèle kidnappés à Bamenda dans le Nord-Ouest


Alwihda Info | Par - 20 Novembre 2025


L'enlèvement des sept personnes est survenu après la redédicace et l'extension de la Cathédrale métropolitaine Saint-Joseph de Big Mankon à Bamenda, le 14 novembre 2025. La cérémonie a été présidée par S.E. José Avelino Bettencourt, Nonce Apostolique au Cameroun.


Cameroun - Crise Anglophone : Six prêtres et un fidèle kidnappés à Bamenda dans le Nord-Ouest


 

1. Les Victimes

 

Les sept personnes enlevées, présumément par des rebelles sécessionnistes, sont :

  • ABBÉ Michael Mua

  • ABBÉ Charles Ngoubi

  • ABBÉ John Berinyuy

  • ABBÉ Paul Nkwain

  • ABBÉ Leonard Akiumbeni

  • ABBÉ Harris Wadingha

  • Monsieur Francis Kikah (Croyant Laïc)


Au moment de votre requête, les victimes entamaient leur troisième jour de captivité.


 

2. Contexte et Stratégie des Enlèvements

 

Cet enlèvement s'inscrit dans un schéma récurrent de la crise anglophone où le clergé et les institutions religieuses sont devenus des cibles de choix pour les groupes armés.

 

  • Financement des Groupes Armés : L'enlèvement contre rançon est l'une des principales stratégies de mobilisation de ressources des groupes armés sécessionnistes (surnommés "Amba Boys") dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest (Source 2.1). En ciblant le personnel religieux ou des établissements scolaires gérés par l'Église, les ravisseurs savent qu'ils peuvent exiger des rançons substantielles.

  • Ciblage du Clergé : L'Église catholique, historiquement l'une des seules institutions à jouir d'une certaine crédibilité auprès des populations et à œuvrer pour la médiation, est attaquée pour pression politique ou financière. Les religieux sont perçus comme des cibles "de haute valeur" en raison de leur visibilité et de la capacité de l'Église à mobiliser des fonds.

  • Un Précédent Grave : Cet événement fait écho à d'autres attaques, notamment l'incendie criminel d'une paroisse à Nchang, dans le diocèse de Mamfe, en septembre 2022, où cinq prêtres et une religieuse avaient été enlevés (Source 1.2).



 

3. Réaction de l'Église Catholique

 

L'Église catholique a généralement une approche de négociation discrète dans ces situations, cherchant à garantir la libération de ses membres sans attiser la violence.

 

  • Discrétion : L'Église s'emploie discrètement à obtenir leur libération, souvent par des négociations menées par la hiérarchie locale, visant à satisfaire les exigences des ravisseurs (rançon ou autre) tout en évitant une escalade qui mettrait la vie des otages en danger.

  • Appels à la Paix : La redédicace de la cathédrale de Bamenda par le Nonce Apostolique, quelques jours avant l'enlèvement, était d'ailleurs vue comme un symbole d'espérance et de paix pour une population épuisée par des années de conflit (Source 4.7). Ces événements tragiques rappellent l'échec de la médiation et la poursuite des violences.



L'enlèvement du clergé dans le Nord-Ouest en novembre 2025 est un indicateur alarmant de l'aggravation de la crise et de la militarisation continue du conflit.

