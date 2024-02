Cameroun – Crise anglophone : Le sous-préfet de Bamenda 2ème kidnappé par des séparatistes

Dans ce contexte tendu, le sous-préfet de l'arrondissement de Bamenda 2ème, Nicholas Nkongho Manchang, a été récemment enlevé par des séparatistes. Selon les autorités locales du Nord-Ouest, il aurait été kidnappé avec cinq autres personnes par des hommes armés du mouvement séparatistes anglophone à Ndu, dans le département de Donga Mantung.



Les informations des autorités locales rapportent que ces individus ont été enlevés alors qu'ils se rendaient dans l'arrondissement de Nkambe pour assister à l'installation prévue du préfet le lendemain. Il est important de souligner que Nicholas Nkongho Manchang est originaire de la région du Sud-Ouest et a précédemment occupé le poste de sous-préfet de Belo avant d'être transféré à Bamenda 2ème.



Ces enlèvements sont malheureusement loin d'être isolés dans cette région tourmentée. Depuis plusieurs années maintenant, les attaques contre les représentants gouvernementaux se multiplient et alimentent un climat d'insécurité grandissant. Les groupes séparatistes armés revendiquent leur indépendance vis-à-vis du reste du pays et utilisent la violence pour faire entendre leur voix.



Les problèmes socio-économiques ainsi que les disparités politiques entre ces deux régions ont alimenté un sentiment d'injustice et ont provoqué la montée des revendications séparatistes.



Le gouvernement camerounais tente désespérément de trouver une solution pacifique à cette crise mais ses efforts semblent jusqu'à présent infructueux. Des négociations sont régulièrement proposées mais elles sont souvent rejetées par les groupes armés qui continuent leurs actions violentes.



La communauté internationale suit attentivement cette situation inquiétante au Cameroun et exhorte toutes les parties impliquées à privilégier le dialogue plutôt que la violence.