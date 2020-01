Cameroun/Culture : Maury Damase Ntamack présente « L’Orateur Libre »

Dans un contexte miné par la corruption, la mauvaise gouvernance et les crises socio-politiques, Maury Damase Ntamack par le canal de son nouveau recueil de fibres patriotiques et panafricaines, amène les Camerounais et les Africains à s’interroger sur l’héritage qu’ils légueront aux générations futures. La problématique est remise au goût du jour au moment où certains continuent à détruire tant de cultures et de patrimoines, au détriment des intérêts personnels et égoïstes.

Maury Damase Ntamack invite le Cameroun et l’Afrique entière à la découverte de son recueil qui nous rappelle notre mission et notre devoir en tant que citoyen et en tant que panafricain. « L’Orateur Libre » est présenté dans un langage simple et accessible à tous les lecteurs. Le recueil fait revoir l’Afrique et le Cameroun sous un angle jamais présenté.

La parution officielle du recueil des poèmes a lieu le 13 avril 2020. En attendant, l’on peut également découvrir aussi Maury Damase Ntamack dans son premier recueil de poèmes à succès : « Délicatesse ». Le livre papier est aussi disponible à la librairie comptoir d’Afrique et à la librairie des Peuples noirs à Yaoundé.

De son vrai Ntamack Boudoug Damase Herbert, Maury Damase Ntamack a exercé plusieurs métiers exercés : formateur agropastoral et rural, directeur d'école d'agriculture et leader d'association de jeunes.Ayant connu une enfance difficile en raison de la séparation de ses parents, il a dû prendre son destin en main alors qu'il n'avait que 20 ans. Aujourd’hui, il écrit pour partager ses douleurs et ses joies, ses frustrations aussi. Par ailleurs il expose les tares de la société.

A presque 32 ans, Maury Damase Ntamack est écrivain originaire du département du Nyong et Kelle (Centre du Cameroun en pays bassa), mais né dans le 2ème arrondissement de la ville de Yaoundé. C’est un poète qui représente le courant existentialiste, dont l’œuvre et l’idéologie ont marqué la vie intellectuelle et professionnelle. C’est un écrivain qui se veut prolifique. Il est par ailleurs connu aussi ses engagements dans le milieu associatif et pour la cause de la protection environnementale.



Titre des œuvres:

Délicatesse (2019)

L'orateur Libre (2020)

Participation à la rédaction de: L'anthologie de poèmes « La Chaleur des Mots » (2019)