Cameroun : Des cadres des Douanes se forment en France sur la mobilisation des recettes

Parmi les participants, qui ont fièrement brandi leur attestation de fin de formation, figuraient des figures clés de la douane camerounaise :



Inspecteur Principal TAFAUH YOMBI MBAH (Sous-Directeur des ressources humaines et de l'action sociale)

(Sous-Directeur des ressources humaines et de l'action sociale) Inspecteur Principal FOUROU KERBAI Ferdinand (Chef du Bureau Principal des Douanes Hors Classe de Kribi Port I)

(Chef du Bureau Principal des Douanes Hors Classe de Kribi Port I) Inspecteur Principal TOUTOU Henri Bozard (Chef du Bureau Principal des Douanes Hors Classe de l'Aéroport International de Yaoundé-Nsimalen)

(Chef du Bureau Principal des Douanes Hors Classe de l'Aéroport International de Yaoundé-Nsimalen) Inspecteur Principal NKOUEGA WOUAKO Armand (Sous-Directeur du Traitement du Fret du Secteur des Douanes du Sud II)

(Sous-Directeur du Traitement du Fret du Secteur des Douanes du Sud II) Inspecteur YOTA Collins (Inspecteur Vérificateur à la Division des Enquêtes Douanières et de la Surveillance)





Objectifs et thématiques abordées



Durant cinq jours, les participants ont mené des réflexions approfondies sur une nouvelle approche permettant de rationaliser les systèmes fisco-douaniers. L'objectif était d'adapter ces systèmes aux réalités et aux potentialités économiques locales du Cameroun.





Les analyses ont souligné que les performances budgétaires nationales sont de plus en plus influencées par le poids de la dette et par la concurrence croissante entre les États, notamment due au développement des relations économiques internationales. L'avenir des économies en développement est plus que jamais tributaire de la productivité des ressources fiscales et douanières. Le séminaire a mis en évidence qu'un système d'imposition ne suffit pas pour être productif ; il doit trouver le juste équilibre pour ne pas entraver les activités économiques et renforcer le secteur informel.





Les objectifs pédagogiques de cet atelier étaient de :



Comprendre les enjeux nationaux et supranationaux de la mobilisation des ressources fiscales et douanières .

. Savoir trouver l'équilibre nécessaire entre les avantages et inconvénients des nouveaux systèmes d'imposition .

. Appréhender les opportunités liées au foncier innovant, à la modernisation des Douanes et à l'échange d'informations.





Neuf thématiques clés ont été abordées :



Les missions de la Direction Générale des Finances Publiques et de la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects. La Douane Française et ses missions de contrôle. L'action économique et le soutien aux entreprises par la Douane. La gestion du foncier. Les grands enjeux modernes de la mobilisation des ressources. La gestion et le contrôle des entreprises. Le fonctionnement des finances publiques et le cadre budgétaire en France. Les enjeux supranationaux de la fiscalité. La collaboration entre les services (DGFIP et DGDDI).





Les enseignements et les bonnes pratiques tirés de ce séminaire-atelier seront diffusés au sein de la Direction Générale des Douanes du Cameroun, afin d'allier innovation, performance, soutien à l'économie nationale et protection de la société.