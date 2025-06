Cameroun : Dispositif sécuritaire renforcé à Douala pour le retour de Maurice Kamto

Dès 7h du matin, des militants ont commencé à affluer au siège du parti à Deido, chantant face à ce déploiement impressionnant. Selon un communiqué de son parti, Maurice Kamto prévoit de rencontrer les responsables locaux du MRC à Douala avant de regagner sa résidence à Yaoundé.







Interdiction de moto-taxis et arrestation d'un activiste







Craignant une mobilisation massive de ses partisans, le Préfet du Département du Wouri, M. Mvogo Sylvac Marie, a émis un arrêté préfectoral controversé interdisant la circulation des moto-taxis les samedi 7 et dimanche 8 juin 2025 sur plusieurs axes majeurs de la ville de Douala.







Parallèlement, les forces de maintien de l'ordre ont déployé des centaines d'hommes en tenue dans les rues, perturbant la circulation et semant la peur parmi la population. L'activiste André Blaise Essama, connu pour ses prises de position, a été "interpellé et gardé à la police judiciaire du Littoral", selon son avocat Me Fabien Kegne. Essama utilisait un haut-parleur devant le siège du MRC pour inviter les populations à se mobiliser pour le changement.







Cette interpellation et le déploiement sécuritaire interviennent alors que les militants et sympathisants du MRC entendent réserver un "accueil triomphal" à Maurice Kamto après son atterrissage à l'aéroport de Douala. La police a d'ailleurs annoncé un renforcement de sa présence dans les rues de la ville et le déploiement de camions anti-émeutes. Ce retour de Maurice Kamto semble ouvrir une nouvelle phase pour le parti d'opposition et ses partisans, dans un climat de forte tension.