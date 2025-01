Cameroun - Douala : Le port se modernise avec un investissement majeur de Negri

Détails de la Convention

Construction de 250 mètres linéaires de quai supplémentaires.

Aménagement de 7,9 hectares de terre-plein.

Création d'un poste RORO (Roll-on/Roll-off).

Prolongement de 1200 mètres du linéaire des voies de RTG (Portique Automatisé sur Pneu).



Objectifs Stratégiques

Rénovation et modernisation des infrastructures.

Transformation radicale de l'ensemble du combinat portuaire de Douala-Bonabéri.

Maintien du port comme principale plateforme d'opérations du commerce extérieur du Cameroun et de la sous-région.

Partenariats Financiers

Le Directeur Général du Port Autonome de Douala, Cyrus Ngo'o, et le Directeur Général de la Société Negri, Stéphane Delaplace, ont signé aujourd'hui plusieurs actes pour la réalisation de projets d'infrastructures et superstructures au Terminal à Conteneurs du Port de Douala-Bonabéri.La convention de partenariat comprend les éléments suivants :Ces projets visent à renforcer l’efficacité et la capacité du terminal.Ce développement marque une étape décisive dans la stratégie de la Direction Générale du Port Autonome de Douala, qui s'engage à :Plusieurs institutions bancaires locales accompagneront le Port Autonome de Douala et son partenaire Negri dans l’implémentation de ce projet, visant à améliorer la performance et la compétitivité du Terminal à Conteneurs.Ce projet s'inscrit dans le cadre du cahier des charges de la convention de concession du Terminal à Conteneurs signée en 2004.