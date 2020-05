Cameroun/Douala : Trois personnes arrêtées pour trafic d'ivoire

Alors que les trafiquants fauniques étaient en possession de deux défenses d'ivoire dans le coffre de leur voiture lors de l'arrestation, deux des trois suspects ont été arrêtés dans le quartier Bonamoussadi. Ils étaient sur le point de réaliser une transaction illégale impliquant la vente de deux pointes d’ivoire pesant plus de 26 kg. Ils avaient soigneusement enveloppé les pointes trouvées dans un sac. La voiture appartient à un client de l'atelier de réparation automobile où travaille l'un des trafiquants.

Des enquêtes supplémentaires menées par des agents de la faune ont conduit à l'arrestation du troisième trafiquant, attrapé quelques heures plus tard au quartier Cité des Palmiers. Selon des sources proches du dossier, ce trafiquant a remis les pointes d’ivoire à l'un des trafiquants arrêtés pour les revendre. À la suite d'une enquête préliminaire, il a été découvert que l'un des trafiquants faisait partie d'un vaste réseau de commerce illicite d'espèces sauvages, de produits miniers, dont l'ivoire et l'or.

Les éléphants d'Afrique sont aujourd'hui les plus grandes espèces terrestres du monde. L'éléphant d'Afrique moyen atteindra entre 2,5 et 4 mètres de haut selon National Geographic. Les éléphants femelles, également appelés « vaches », ont la plus longue période de gestation de tous les mammifères, pouvant durer jusqu'à 22 mois. Ce sont des herbivores et peuvent manger jusqu'à 150 kg de nourriture par jour en raison de leur taille. Ils évacuent également la plupart des herbes et des plantes non digérées et peuvent déposer 150 kg de fumier en une journée. Les éléphants africains ont des pointes en ivoire qui sont présents à la fois chez les mâles et les femelles. Malheureusement, l'avidité de l'homme pour l'ivoire a entraîné une diminution massive de la population d'éléphants d'Afrique. On estime qu'il ne reste aujourd'hui que 400 000 éléphants dans le monde contre 1,3 milliard dans les années 1970.

Espèce protégée

Les éléphants sont classés comme espèces protégées selon la législation sur la faune régissant en vigueur au Cameroun. Le trafic de parties d'éléphants est donc totalement interdit. La loi stipule que toute personne trouvée en possession d'une partie quelconque d'une espèce sauvage protégée est considérée comme ayant tué l'animal et est passible d'une peine de prison maximale de 3 ans et / ou d'une amende pouvant aller jusqu'à 10 millions de FCFA.

La Convention sur le Commerce international des espèces de la faune et de la flore sauvages menacées d'extinction (CITES) de 1989 a totalement interdit le commerce international de l'ivoire pour protéger les éléphants du fléau du braconnage.

Très prisé au Japon et en Chine pour la sculpture, les bijoux, les instruments à cordes traditionnels et les sceaux, le commerce de l'ivoire cause la mort de 40000 éléphants africains chaque année. Au cours de la dernière décennie, leur population a diminué de 110 000 animaux pour atteindre 415 000 spécimens, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). C'est dans cette optique que la Chine et le Japon, principaux consommateurs d'ivoire, ont interdit le commerce de l'ivoire sur leurs territoires. Cela peut être considéré comme un engagement croissant à lutter pour la protection de cette espèce en voie de disparition.