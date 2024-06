Cameroun - Drame au Mayo Tsanaga : 4 enfants emportés par les eaux à Maroua

Selon les informations recueillies, les victimes, âgées entre 10 et 12 ans, jouaient au bord du fleuve lorsqu'elles ont été surprises par une crue subite. Des sauveteurs courageux ont été mobilisés pour tenter de les secourir, mais il était déjà trop tard. Les corps des quatre enfants ont été repêchés.



Face à ce drame, le préfet du Diamaré a lancé un appel à la vigilance des parents. Il leur a demandé de ne pas laisser leurs enfants jouer sans surveillance au bord des cours d'eau, en particulier pendant la saison des pluies où le risque de crues est élevé.



Cet accident tragique rappelle une fois de plus les dangers que représentent les cours d'eau, surtout pour les jeunes enfants. Il est important de sensibiliser les populations aux risques liés aux crues et aux noyades, et de leur apprendre les rudiments de la sécurité aquatique.