Cameroun : Effondrement du pont de Yagoua

Réactions officielles

Le préfet, accompagné de son état-major, s'est rendu sur place pour évaluer la situation et coordonner les premières interventions. La communauté est préoccupée par les impacts à long terme de cet incident sur les infrastructures locales et la mobilité. Des mesures urgentes sont nécessaires pour rétablir l'accès et assurer la sécurité des citoyens.