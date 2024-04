Cameroun : En visite à Douala, Charles Blé Goudé exprime sa gratitude envers le peuple camerounais pour son soutien lors de son procès à La Haye

Accueilli chaleureusement par les Camerounais à l’aéroport international de Douala, Blé Goudé a exprimé sa gratitude envers le peuple camerounais pour son soutien lors de son procès à La Haye.



Au cours de son séjour, qui durera du 3 au 11 avril, Blé Goudé échangera et partagera ses expériences lors de conférences et débats. Il est resté à Douala jusqu’à samedi, puis s’est rendu à Yaoundé à partir du dimanche 7 avril où il a été recu par le ministre de l’Administration Territoriale, Paul Atanga Nji.



Les discussions ont porté notamment sur le panafricanisme, un sujet d’intérêt commun pour Blé Goudé et son homologue camerounais Serges Espoir Matomba. Il a déclaré : « Je suis venu dire merci au peuple camerounais. Vous savez vous tous qu’il y a quelques années, j’étais à La Haye et le peuple camerounais m’a beaucoup soutenu. Je suis venu lui dire merci. Le Cameroun est une terre d’hospitalité. Cette visite s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre les deux hommes politiques, qui ont déjà participé ensemble à un mini-sommet sur le panafricanisme à Abidjan en novembre 2023.