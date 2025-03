Cameroun - Extrême-Nord : L'école de Djarengol Kodek reçoit un don de table-bancs, mais la situation reste préoccupante

De nombreuses écoles en difficulté





De nombreuses autres écoles du Cameroun se trouvent dans une situation similaire, avec un manque de table-bancs, de matériel pédagogique et d'infrastructures adéquates. Cette situation est particulièrement préoccupante dans les zones rurales et les régions enclavées, où les difficultés d'accès et les moyens limités aggravent les problèmes.





Un appel aux autorités locales





Il est grand temps que les autorités locales prennent leurs responsabilités et agissent pour améliorer les conditions d'apprentissage des élèves. Le manque de table-bancs n'est pas seulement un problème matériel, il a un impact direct sur la qualité de l'enseignement et le bien-être des élèves.