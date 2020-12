Cameroun : Forte pluie à Yaoundé, véhicules et boutiques sous l'eau

Une pluie forte et inattendue s'est abattue sur la ville de Yaoundé ce mercredi soir, pendant plus de deux heures. Toute l'Avenue Kennedy, principal centre commercial de la capitale camerounaise et la Poste Centrale (Centre ville), ont été littéralement immergées, avec à la clé, des véhicules et des boutiques totalement sous l'eau.



Malgré les travaux d'aménagement de la voirie urbaine effectués depuis quelques des années, il n'y a pas eu de changements. Les aménagements consistaient en l'élargissement du lit du fleuve Mfoundi qui arrose la capitale camerounaise du Nord au Sud.