Cameroun - Garoua : Coup de filet de la Sûreté Nationale au secteur Cinéma Ribadou

Cette opération d'envergure intervient quelques jours seulement après un bouclage mixte impliquant la police, la gendarmerie et l'armée, qui avait permis l'interpellation de plus de 300 personnes dans la même région. Ferme dans son engagement et reconnaissable à ses bottes et ses lunettes noires, le Délégué régional à la Sûreté pour le Nord, le Commissaire Divisionnaire Jean Apôtre Le Nyé, veille personnellement à ce que la célébration de la Fête Nationale du Cameroun le 20 mai prochain se déroule sans incident dans la région du Nord.