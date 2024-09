Cameroun – Garoua : Enquête sur le meurtre du policier Kanang Léopold Honoré qui choque la ville

Détails de l'Assassinat

À son arrivée, le fonctionnaire de la police Kanang a été ligoté avec une corde, et son compte Orange Money ainsi que son argent liquide ont été volés.

Il a été frappé avec le bâton et égorgé à plusieurs reprises par ses assaillants, qui ont pris la fuite en voyant des riverains approcher.



Suite de l'Enquête

Les trois suspects ont avoué leur implication dans le meurtre et ont été déférés devant le procureur le 18 septembre 2024.