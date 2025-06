Cameroun - Garoua : Le Ministre de la Décentralisation et du Développement Local inspecte des projets clés

La première étape de sa tournée l'a mené aux logements sociaux construits par la Communauté Urbaine de Garoua. Ce projet, financé par le Fonds Spécial d'Équipement et d'Intervention Intercommunale (FEICOM), inclut également un centre commercial et d'autres commodités. Sur place, le Ministre a insisté sur l'accélération des travaux et a encouragé le Maire à solliciter des financements additionnels auprès de partenaires pour amplifier cette initiative.





La deuxième étape de la visite s'est déroulée dans la Commune d'arrondissement de Garoua 1er, où le Ministre a pu apprécier le nouveau bâtiment dédié à l'état civil. Construit pour un coût de plus de 100 millions de FCFA, cette réalisation a pleinement satisfait le Ministre. Il a invité l'édile à transformer ce centre en un pôle de numérisation des actes d'état civil, en s'appuyant sur la digitalisation et en bénéficiant de l'accompagnement du Bureau National de l'État Civil (BUNEC).





Ces visites témoignent de l'engagement du ministère à suivre de près le développement local et à encourager la modernisation des services publics au Cameroun.