Cameroun - Garoua : Les logements sociaux de Boklé bientôt habités après six ans d'attente

Ces 100 résidences ont été conçues dans le cadre d'un plan d'urgence triennal pour répondre à une attente de 40 ans et booster le développement urbain de Garoua III, qui a longtemps été en retard sur le plan infrastructurel. La lenteur d'exécution et les problèmes rencontrés dans le projet, estimé à 5,401 milliards de FCFA, avaient déjà suscité des préoccupations en 2019, lorsque des membres de la commission régionale de passation des marchés publics avaient déploré le non-respect des règles contractuelles.



La situation actuelle souligne l'importance de la collaboration entre les autorités locales et les différents intervenants pour garantir que les projets de logement soient menés à bien et au bénéfice des populations locales. Les habitants de Garoua III attendent avec impatience l'achèvement de ce projet crucial, qui devrait améliorer leur qualité de vie et répondre à un besoin pressant de logements.