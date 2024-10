Cameroun - Garoua : Opération coup de poing contre l'insécurité routière, un bilan encourageant

Lancée depuis le 3 octobre, cette opération a permis d'interpeller 159 personnes, dont 83 étaient en possession de leur carte nationale d'identité. Parmi les personnes interpellées, sept sont des mineurs. Les forces de l'ordre ont également saisi 53 motocyclettes et deux tricycles.



Les contrôles ont mis à jour des situations préoccupantes : détention d'effets militaires, consommation de drogues et de stupéfiants, possession d'armes blanches et présence de personnes recherchées. Ces résultats témoignent de l'ampleur du phénomène et de la nécessité de renforcer la sécurité dans la ville.