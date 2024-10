Cameroun - Garoua : Un programme de réinsertion socioprofessionnelle pour lutter contre le décrochage scolaire

Cette initiative répond à un besoin criant dans une région où les taux de déscolarisation sont élevés, en raison de facteurs socio-économiques complexes tels que les conflits, les conditions climatiques et les difficultés familiales. Le programme, d'une durée de cinq mois, propose une formation diversifiée couvrant un large éventail de secteurs, de l'hôtellerie à l'industrie, en passant par les métiers du bâtiment et de l'artisanat.



Contexte du Décrochage Scolaire

Le phénomène du décrochage scolaire est un problème persistant dans la région du Nord, notamment dans le département de la Bénoué. Selon le préfet de la Bénoué, plusieurs facteurs contribuent à ce phénomène, tels que le climat, des conflits, et des problèmes familiaux.



« L’une des solutions à ce problème sociétal de notre localité est cette formation de réinsertion socioprofessionnelle des jeunes. Ces jeunes devraient saisir cette chance que leur maman, notre député, leur offre ce jour », a souligné le préfet de la Bénoué.



Engagement Continu

Madame Oumoul Koultchoumi Ahidjo qui est à son deuxième mandat en tant que députée, s'est engagée à prolonger ses efforts.



« Après ce projet pour les jeunes en situation de décrochage scolaire, nous allons venir en aide aux jeunes universitaires dans la même situation. Il est de notre obligation de préparer le Cameroun de demain, qui est la jeune génération », a conclu la députée.



Conclusion

Cette initiative illustre l'engagement de la députée à soutenir la jeunesse et à lutter contre le décrochage scolaire, offrant ainsi des perspectives d'avenir et de réinsertion pour les jeunes de la région.



En offrant ces opportunités de formation, l'honorable Ahidjo vise à favoriser la réinsertion socioprofessionnelle des jeunes et à leur permettre de développer des compétences leur ouvrant des perspectives d'emploi durables. Cette démarche s'inscrit dans une volonté plus globale de lutter contre la pauvreté et de promouvoir le développement local.

Cette initiative mérite d'être saluée car elle s'attaque à un problème majeur qui affecte de nombreux jeunes en Afrique.