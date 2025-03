Cameroun - Garoua étouffe sous la canicule et la soif : Pénurie d'eau prolongée dans plusieurs quartiers

La ville de Garoua, dans le nord du Cameroun, traverse une période de crise aiguë. Depuis plusieurs jours, de nombreux quartiers sont privés d'eau potable, plongeant les habitants dans une situation de détresse accentuée par la forte canicule qui sévit actuellement. La Société Camerounaise des Eaux (Camwater) a reconnu le problème et promis un retour à la normale, mais la population, à bout de patience, réclame des solutions urgentes.





Une situation critique pour les habitants





La pénurie d'eau a des conséquences désastreuses sur la vie quotidienne des Garouais. Les habitants, contraints de parcourir de longues distances pour s'approvisionner en eau, sont exposés à des risques sanitaires accrus. Les activités économiques sont également perturbées, notamment pour les commerces et les restaurants qui dépendent fortement de l'eau.





"Nous sommes fatigués de cette situation", témoigne Amina, une habitante du quartier Nigériaré. "Il fait une chaleur insupportable et nous n'avons même pas d'eau pour nous rafraîchir. Nous sommes obligés d'acheter des bouteilles d'eau, mais ce n'est pas une solution durable."





Camwater explique la panne et promet des solutions





Dans un communiqué publié mardi, Camwater a expliqué que la panne était due à une instabilité de l'énergie électrique, qui a entraîné l'arrêt du forage F11 depuis le 10 mars 2025. La société a présenté ses excuses pour le désagrément et assuré que ses équipes techniques étaient à pied d'œuvre pour rétablir l'approvisionnement dans les plus brefs délais.





En attendant, Camwater a mis en place un camion-citerne pour ravitailler les zones les plus touchées. Cependant, cette mesure est jugée insuffisante par la population, qui réclame un retour à la normale rapide et durable.





Les quartiers impactés





La liste des quartiers touchés par la pénurie est longue : Bibemiré, Nigériaré, Foulbéré, Yelwa, Souari, Laïndé, Sabongari, Nassarao, Ouro Lawan, Balmari, Pantami, et même la ville de Pitoa.





Appel à la solidarité et à la responsabilité





Face à cette situation de crise, les habitants de Garoua appellent à la solidarité et à la responsabilité de tous. Ils demandent à Camwater de redoubler d'efforts pour résoudre le problème au plus vite et à l'État de prendre les mesures nécessaires pour garantir l'accès à l'eau potable pour tous.