Cameroun : Intervention sécurisée des pompiers suite au déraillement de wagons-citernes à Ngaoundéré

L'intervention des secours s'est déroulée en étroite collaboration avec les autres forces de l’ordre et les experts de la Société Camerounaise des Dépôts Pétroliers (SCDP).



Leur action conjointe a permis d'établir rapidement un vaste périmètre de sécurité autour de la zone d'incident. Les équipes ont ensuite supervisé les opérations délicates de colmatage de la fuite et de transbordement du gasoil des wagons endommagés vers d'autres citernes. L'intervention s'est déroulée avec succès et aucun incident supplémentaire n'a été signalé.