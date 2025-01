Cameroun - Kalfou : Des éléphants dévastent les champs, les populations menacent de manifester

La cohabitation pacifique entre l'homme et la faune sauvage est une fois de plus mise à rude épreuve dans la région de l'Extrême-Nord du Cameroun. Plus précisément dans la localité de Kalfou, située dans le département du Mayo-Danay, des troupeaux d'éléphants en divagation ont causé des dégâts considérables aux plantations agricoles, plongeant les populations dans la désolation.