Cameroun : L'Alliance française de Garoua propulse 6 talents du Grand Nord sur la scène internationale

Ce soutien leur permettra de participer à des événements majeurs, tels que le festival IFACA à Kribi et la Bangui Fashion Week en République Centrafricaine.



Les Bénéficiaires

Les artistes sélectionnés pour bénéficier de ce programme sont Hamza Fakil (créateur de mode), Bahane Banang (mannequin), Tsimi Kongo (mannequin), Mohamadou Nafissatou (peintre), Reyan Yves (chanteur) et Petit Patron (humoriste).





Ce soutien financier couvre les frais de déplacement et de séjour des bénéficiaires, leur fournissant ainsi les ressources nécessaires pour se concentrer sur leur participation à ces événements.





Objectifs du Programme "Laawol"

L'Alliance Française de Garoua a octroyé un total de 29 bourses de voyages entre janvier et novembre 2024. Le programme "Laawol" vise à offrir aux artistes des outils pour améliorer leurs compétences, les exposer à de nouvelles influences culturelles et encourager des échanges enrichissants par le biais de collaborations interartistiques.



Impact sur le Réseautage

En soutenant la mobilité des artistes, l'Alliance Française de Garoua souhaite également renforcer le réseautage professionnel entre les artistes et les institutions culturelles. Cela ouvre la voie à de futures opportunités de travail et de partenariat, contribuant ainsi à dynamiser la scène artistique des régions du Nord et de l'Extrême Nord.





Cette initiative représente une belle opportunité pour ces artistes de se faire connaître, d'échanger des idées et d'élargir leurs horizons professionnels tout en mettant en avant la richesse culturelle de leur région.