Cameroun : L'Ambassadeur des États-Unis explore le potentiel du Port de Limbé pour le commerce régional

L'Ambassadeur Lamora s'est montré impressionné par les plans de développement créatifs et ambitieux présentés, soulignant que le port de Limbé offre des opportunités prometteuses pour les investissements américains et une collaboration fructueuse avec le secteur privé.





Il a souligné que des projets de cette envergure sont essentiels pour l'avenir économique du Cameroun, car ils sont de nature à stimuler la création d'emplois et à favoriser une prospérité partagée. En conséquence, cela renforcerait les échanges commerciaux et la croissance économique, bénéficiant ainsi à la fois au Cameroun et aux États-Unis.