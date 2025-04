Cameroun : L’Engagement des femmes dans la transmission culturelle – La Garaya à l’honneur à Garoua

La Garaya : Symbole d’Inclusion et d’Espoir





Cet atelier dédié à la Garaya s'est révélé être bien plus qu'une simple session d'apprentissage musical. Il s'est érigé en un véritable symbole d’inclusion et d’espoir pour la communauté de Garoua. L'engagement manifeste des femmes participant à cet événement illustre de manière éloquente que lorsque les femmes prennent une part active et passionnée, la culture locale rayonne avec une force et une vitalité renouvelées. Leur participation active contribue non seulement à la sauvegarde des traditions ancestrales, mais également à la promotion dynamique de la culture locale et à l'émancipation des communautés dans leur ensemble.