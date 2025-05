Cameroun : L'État-Major de la Marine reçoit l'École de Guerre Navale Nigériane

La délégation a assisté à une présentation sur le thème "Cadre de collaboration régionale et gouvernance maritime : le Code de Conduite de Yaoundé en perspective". Cette session a permis de revisiter le Sommet de Yaoundé de juin 2013 et d'évaluer son impact sur la sûreté et la sécurité maritime dans le Golfe de Guinée.





L'exposé et les échanges qui ont suivi ont été jugés très enrichissants par l'ensemble des participants. La visite s'est conclue par un cocktail, un échange symbolique de présents et la traditionnelle photo de famille.