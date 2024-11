AFRIQUE

Cameroun : L’Union européenne apporte une réponse humanitaire d’urgence aux victimes des inondations

Alwihda Info | Par Peter Kum - 27 Novembre 2024

Les récentes pluies torrentielles et crues qui ont frappé le Septentrion du Cameroun ont entraîné une crise humanitaire d’une ampleur considérable. Plus de 448 000 personnes sont directement affectées par ces événements climatiques extrêmes, et l’on déplore malheureusement 38 décès.