Cameroun : L’écrivaine Djaïli Amadou Amal reçue par Mme Chantal Biya

La Camerounaise Djaïli Amadou Amal, lauréate du prestigieux Prix Goncourt des Lycéens 2020, a été reçue en audience, mercredi 23 décembre 2020, par la Première Dame du Cameroun, Chantal Biya. Très émue au terme de cette rencontre, elle a exprimé toute sa reconnaissance à la Première Dame, pour ses félicitations et ses encouragements. En effet, l’épouse du chef de l’Etat a fait part à l’écrivaine de sa fierté pour ce brillant Prix qui honore le Cameroun en général, et la femme en particulier.



Cette rencontre a permis à Djaïli Amadou Amal d’évoquer avec la Première Dame, la problématique de son œuvre, à savoir les violences faites aux femmes et la scolarisation de la jeune fille, des questions auxquelles Mme Chantal Biya est très sensible. En rappel, le Prix Goncourt des Lycéens 2020 a été décerné à Djaïli Amadou Amal, le 2 décembre 2020 à Paris, pour son roman Les Impatientes.



La réception d’Amadou Djaïli Amal par l’épouse du chef de l’Etat est une marque de reconnaissance de la nation camerounaise pour l’œuvre qu’elle a accomplie et qui lui a permis de représenter l’étendard de son pays dans les prestigieuses compétitions littéraires en 2020. Elle était d’ailleurs en lice pour le prestigieux Prix Goncourt, et a le mérite de s’être hissée jusqu’en finale. Cette rencontre de l’écrivaine au Palais de l’Unité intervient quelques jours après les félicitations du président de la République Paul Biya à l’écrivaine.