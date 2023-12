Cameroun : L’église catholique fête Noël avec les pensionnaires de la Prison centrale de Garoua

Cette initiative a permis aux détenus de ressentir un sentiment d'appartenance à une communauté malgré leur situation difficile. La présence et les paroles d'encouragement prononcées par S.E. Mgr Faustin Ambassa Ndjodo ont apporté un réconfort aux pensionnaires qui traversent une période particulièrement difficile pendant les fêtes.



Cette première célébration est un pas important vers l'inclusion sociale et spirituelle des détenus, montrant que Noël est une période propice à la solidarité et au partage, même dans les endroits les plus improbables. La visite de l'archevêque a rappelé à tous que chacun mérite amour, compassion et espoir, quel que soit son passé.



En conclusion, cette première célébration de Noël avec les pensionnaires de la prison centrale de Garoua rappelle l'importance du partage et du soutien mutuel pendant cette période festive. Elle témoigne également du potentiel transformateur des gestes simples mais significatifs dans le processus social et spirituel des personnes marginalisées.