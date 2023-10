Cameroun : L’homme d’affaires Vincent Bolloré condamné à verser 140.000 euros à 145 riverains au Camerounais

« L’homme d’affaires vient d’être condamné à verser 140 000 euros à 145 paysans riverains de ses plantations destinées à produire de l’huile de palme. Une première depuis la loi de 2017 sur le devoir de vigilance des multinationales », a annoncé ce lundi 9 octobre 2023, le journal français Libération.



«C’est la première victoire concrète de plaignants depuis la loi sur le devoir de vigilance des multinationales», adoptée en 2017, plastronne Me Fiodor Rilov, avocat de riverains camerounais de plantations d’hévéas destinées à produire la très controversée huile de palme, sur 58 000 hectares. « Et ça tombe sur l’infortuné Vincent Bolloré… », a rapporté le même journal.



Libération rappelle que c’est le 29 septembre 2023 qu’un juge de l’exécution des peines (JEX) de Nanterre a condamné son groupe à verser 140 000 euros aux plaignants.



« Si le match est loin d’être terminé, la justice française statuant à ce jour d’avantage sur la forme que sur le(s) fond(s), c’est donc une première. Et peut-être pas la dernière : une procédure similaire a été engagée par des riverains d’une plantation au Cambodge, située dans la même galaxie Bolloré, et sera examinée début 2024 par la justice française », conclut Libération.