Cameroun : LWF abreuve plus de 10.000 personnes dans le Mayo-Tsanaga

L'organisation internationale Lutheran world federation, antenne de l'Extrême-Nord du Cameroun, a procédé le mardi 26 septembre 2023, à la réception provisoire de la mini-station de distribution d'eau de Gada



Localité située dans le département du Mayo-Tsanaga, région de l'Extrême-Nord, Gadala accueille depuis 2013, une forte communauté nigériane.



Il s'agit des victimes de la crise sécuritaire Boko Haram qui a provoqué le déplacement des milliers de personnes vers des zones plus sécurisées, d'où la création du camp de Minawao, non loin de Gadala, qui compte aujourd'hui plus de 45.000 réfugiés. Cette situation a provoqué une forte augmentation de la démographie, au point qu’aujourd’hui, le problème de l'accès aux ressources disponibles est une véritable source de conflits.



Dans cette localité, à cause de sa rareté, l’eau est une denrée qui met régulièrement en conflit les populations hôtes, les réfugiés et déplacés internes. Augmenter sa disponibilité est la forte préoccupation des pouvoirs publics et ses partenaires.



D’où tout le sens à donner à l'initiative de l'organisation internationale Lutheran world federation (LWF), avec le soutien financier de Kerk in Actie, qui a décidé de construire à Gadala une mini-station d'adduction d'eau pour desservir plus de 10.000 personnes, parmi lesquelles des réfugiés, des déplacés internes et les populations hôtes.



L'ouvrage en question est un mini système d'approvisionnement en eau, constitué de deux grands réservoirs, d'un système de pompage solaire alimentant deux bornes équipées de quatre robinets chacun. Sa capacité de production est de 3 mètres cubes par heure.



La cérémonie de réception provisoire s’est déroulée le 26 septembre dernier à Gadala en présence de l'équipe de LWF-Extrême-Nord conduite par Ezekiel Kodji, du chef de bureau, des autorités traditionnelles locales, des autorités municipales de la commune de Mokolo et des responsables du ministère de l'Eau et de l'Energie du Mayo-Tsanaga.



Tous sont venus constater la qualité de cette eau offerte gracieusement aux populations. Ce fut une opportunité pour Yakouba, le représentant du délégué départemental du ministère de l'Eau et de l'Energie, de confirmer la bonne qualité de l'eau.



Pour les populations venues très nombreuses, manifester leur joie au donateur, l'acte posé est une action humanitaire plein de valeur, souligne le Lawan Haman Mokol, chef traditionnel de Gadala. Pour ce dernier, « cet ouvrage vient résoudre plus d'un problème, surtout les disputes qui débouchent très souvent à des bagarres qui causent des morts », dit-il.



Quant à LWF, « la promotion de la paix et du vivre ensemble est notre gage, c’est une mission réussie pour nous, si l’eau ne peut plus être source de conflit dans la localité de Gadala », souligne Ezékiel Kodji le chef de bureau.