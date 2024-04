Cameroun : La BAD annonce l’ouverture prochaine à Yaoundé de son siège du bureau sous-régional

Au cœur des activités phares de la BAD se trouve la promotion de l'intégration sous-régionale à travers des infrastructures routières telles que les ponts et les routes. Ces projets structurants représentent un investissement estimé à environ 1500 milliards de FCFA. Le Cameroun joue un rôle central dans cette dynamique d'intégration en Afrique centrale.



L'ouverture du siège du bureau sous-régional au Cameroun permettra à la BAD de se rapprocher davantage de ses États membres et d'approfondir ses partenariats avec les gouvernements locaux. Cette proximité favorisera une meilleure coordination des initiatives régionales et contribuera ainsi au développement économique et social des pays concernés.



Lors de cette audience, Mme Marie Laure Akin-Olugbade a également pu recueillir les orientations économiques du Cameroun, pays locomotive dans la sous-région. La collaboration entre le gouvernement camerounais et la BAD est essentielle pour garantir une mise en œuvre efficace des projets prioritaires visant à améliorer les conditions socio-économiques des populations.



L'annonce faite par Mme Marie Laure Akin-Olugbade quant à l'ouverture prochaine du siège du bureau sous-régional de la BAD au Cameroun constitue une avancée significative dans le renforcement des liens entre l'institution financière panafricaine et ses États membres. Cette initiative témoigne également de l'engagement commun pour promouvoir une intégration régionale solide grâce à des projets d'envergure tels que ceux liés aux infrastructures routières. Le Cameroun reste ainsi un acteur clé dans cette vision commune visant le développement harmonieux et durable en Afrique centrale.