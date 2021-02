Cameroun : La Guinée Equatoriale veut implanter une société d’import-export à Yaoundé

Une délégation conduite par l’ambassadeur de Guinée Equatoriale au Cameroun, Armando Kote Echuaca, a été reçue en audience ce 3 février 2021 par le ministre camerounais du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana. Au centre des entretiens, l’aide du Cameroun, pour l’obtention d’un agrément, afin d’implanter une société import-export à Yaoundé.



Selon le chef de la mission diplomatique équato-guinéenne, les deux pays séparés par une barrière coloniale, sont désormais obligés de collaborer. Pour ce faire, il a confirmé la réouverture de la frontière entre les deux pays depuis une semaine, afin de faciliter la libre circulation des personnes et des biens. Cette audience intervient après celle du 12 janvier 2021, au cours de laquelle le ministre du Commerce recevait le ministre équato-guinéen des Transports, des Postes et Télécommunications.



En compagnie du maire de la ville frontalière de Kyé Ossi, Jean Marie Zue Zue, cette délégation a également sollicité la contribution du ministère camerounais du Commerce, dans le cadre de la fluidification des relations commerciales et le renforcement de la coopération Sud-Sud. La partie équato-guinéenne se propose par ailleurs d’installer une banque au Cameroun, ceci en raison de la forte densité de sa population et de sa position géostratégique. Engagés dans la promotion du « made in Cemac », les deux pays, liés par la géographie et l’histoire, sont appelés à renforcer leurs relations par le commerce intracommunautaire.