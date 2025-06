AFRIQUE

Cameroun : La députée Oumoul Koultchoumi Ahidjo offre une seconde chance à 122 jeunes de Garoua

Alwihda Info | Par Peter Kum - 2 Juin 2025

L'honorable Oumoul Koultchoumi Ahidjo, députée de la circonscription de Bénoué-Ouest, a présidé le 31 mai dernier une cérémonie de remise d'attestations et de matériel professionnel à 122 jeunes de Garoua 1 et 2. Ces jeunes, en situation de décrochage scolaire, ont bénéficié de six mois de formation professionnelle dans divers domaines tels que l'hôtellerie, l'industrie de l'habillement, la plomberie, la menuiserie (bois et métallique), l'auto-école et l'informatique.