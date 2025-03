Cameroun: La députée junior Marie Laure en tournée parlementaire dans le Faro

Marie Laure a souligné que cette tournée était une occasion de prise de contact avec les autorités locales après sa sélection en tant que députée junior. Elle a discuté des activités menées lors de la session parlementaire et a remercié le comité de sélection pour la confiance accordée.

Participation aux Célébrations de la Journée Internationale de la Femme

En plus de ses rencontres officielles, Marie Laure a participé aux diverses activités liées à la Journée Internationale de la Femme. Elle a célébré le 8 mars aux côtés de l'honorable députée Bitbini Rosalie, qu'elle a trouvée très ouverte et inspirante. Marie Laure a exprimé son admiration pour le parcours politique de Bitbini Rosalie et son implication dans la vie associative, qui l'a motivée dans son propre engagement. Cette tournée de Marie Laure dans le Faro témoigne de son engagement à établir des relations solides avec les autorités locales et de son dévouement à promouvoir les droits des femmes, en particulier dans le cadre de la Semaine nationale de la femme.