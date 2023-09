Cameroun : La douane relance des ventes aux enchères publiques à Douala

« La douane annonce dès ce 26 septembre 2023 les ventes aux enchères publiques des marchandises au secteur des douanes du Littoral 2, à Douala, la capitale économique camerounaise », a rapporté ce mardi, Investir au Cameroun, le site et le magazine sur l'économie, l'investissement, la gestion publique, les télécoms et l'agriculture du Cameroun.



« Selon le chronogramme, ces opérations de vente, qui se tiennent dans plusieurs points de la ville, s’achèvent le 28 septembre prochain », a souligné le journal en ajoutant que « les marchandises soumises à la vente aux enchères publiques sont celles qui ont déjà passé plus de neuf mois dans les magasins sans être dédouanées ».



Une source auprès de la douane, a indiqué au journal que l’objectif de ces ventes « est triple : la décongestion du port et des magasins sous douane ; l’accroissement des recettes douanières ; la compétitivité de l’économie nationale par une plus grande maîtrise des flux de marchandises ».