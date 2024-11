Cameroun : La société civile camerounaise en première ligne pour la paix

Objectifs de l'Initiative

Cet événement visait à offrir un weekend d'exercice citoyen et à sensibiliser la population au vivre ensemble harmonieux. Les participants, principalement des jeunes, ont eu l'occasion d'apprendre et d'échanger sur plusieurs thématiques essentielles :



Acceptation de l'autre : Encourager le respect et la compréhension mutuels.

Refus du conflit : Promouvoir des méthodes pacifiques de résolution des différends.

Promotion de la diversité : Valoriser les différences culturelles et sociales comme des atouts.





Entrepreneuriat et Autonomie

En outre, l'initiative a mis l'accent sur l'entrepreneuriat comme moyen d'encourager l'indépendance et l'autonomie, incitant ainsi les participants à se concentrer sur leur développement personnel plutôt que de nourrir des ressentiments envers autrui.





Cette mobilisation de la société civile souligne l'importance de l'éducation à la paix et à la cohésion sociale, en vue de bâtir des communautés plus résilientes et unies au Cameroun.