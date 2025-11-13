AFRIQUE

Cameroun : Le Gouvernement accélère l'arrivée de Qatar Airways pour doper ses recettes fiscales

Alwihda Info | Par Peter Kum - 14 Novembre 2025

Le Gouvernement a déposé, le 10 novembre, au Parlement un projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l’accord de transport aérien entre le Cameroun et le Qatar, signé le 16 janvier 2025 à Doha. L'objectif est de permettre à Qatar Airways de desservir le Cameroun et de capter les retombées économiques associées.