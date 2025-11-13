Alwihda Info
AFRIQUE

Cameroun : Le Gouvernement accélère l'arrivée de Qatar Airways pour doper ses recettes fiscales


Alwihda Info | Par - 14 Novembre 2025


Le Gouvernement a déposé, le 10 novembre, au Parlement un projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l’accord de transport aérien entre le Cameroun et le Qatar, signé le 16 janvier 2025 à Doha. L'objectif est de permettre à Qatar Airways de desservir le Cameroun et de capter les retombées économiques associées.


Cameroun : Le Gouvernement accélère l'arrivée de Qatar Airways pour doper ses recettes fiscales


 

Selon l’exposé des motifs, la ratification doit notamment :

  • Densifier le réseau de transport aérien en améliorant la connectivité vers le Moyen-Orient et l’Asie ;

  • Réduire les coûts de transport pour les voyageurs grâce à une concurrence accrue ;

  • Augmenter le nombre de compagnies étrangères desservant le Cameroun, notamment avec l’arrivée de Qatar Airways ;

  • Stimuler les recettes fiscales et parafiscales au profit de l’État.



La Cameroon Civil Aviation Authority (CCAA) et les Aéroports du Cameroun (ADC) sont également appelés à bénéficier des retombées de cet accord, a rapporté ce vendredi 14 novembre 2025, le journal Investir au Cameroun.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


