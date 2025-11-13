Cameroun : Le Gouvernement accélère l'arrivée de Qatar Airways pour doper ses recettes fiscales

Selon l’exposé des motifs, la ratification doit notamment :
Densifier le réseau de transport aérien en améliorant la connectivité vers le Moyen-Orient et l’Asie ;
Réduire les coûts de transport pour les voyageurs grâce à une concurrence accrue ;
Augmenter le nombre de compagnies étrangères desservant le Cameroun, notamment avec l’arrivée de Qatar Airways ;
Stimuler les recettes fiscales et parafiscales au profit de l’État.
La Cameroon Civil Aviation Authority (CCAA) et les Aéroports du Cameroun (ADC) sont également appelés à bénéficier des retombées de cet accord, a rapporté ce vendredi 14 novembre 2025, le journal Investir au Cameroun.