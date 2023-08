Cameroun : Le HCR au chevet des sinistrés de Maga à l’Extreme-Nord

Les populations sinistrées du fait des inondations, survenues ces derniers jours dans l'arrondissement de Maga dans le Mayo Danay, sont aux bons soins. Le Haut Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés (HCR), leur a offert des dons constitués du matériel de construction et des articles ménagers.



La cérémonie de distribution s'est déroulée en présence de la chef de la sous délégation du HCR Extrême-Nord Kimberley Roberson et du sous préfet de Maga.



Les fortes pluies qui s’abattent sur la région cette semaine, ont ainsi interrompu le trafic entre le Cameroun et le Tchad. D’importants dégâts ont été causés. Les mêmes intempéries ont aussi fait des sans-abri et dévasté les plantations à Maga dans le Mayo Danay, et à Waza dans le Logone-et-Chari. D’où cette geste de générosité du HCR.



Maga, cette localité du Mayo Danay victime à plusieurs reprises des inondations, a déjà reçu la visite de plusieurs membres du gouvernement. En juillet 2020, elle avait reçu sept ministres dont celui de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji.



Sur la digue de Maga à Avakaï, l’équipe conduite par Paul Atanga Nji avait pris la mesure des dégâts et écouté les doléances des populations. En effet, elles souhaitent la reconstruction durable de cette digue qui cède de manière régulière en saison des pluies. Aux victimes, l’équipe interministérielle avait transmis le message de réconfort du chef de l’État et promis de lui transmettre également leurs doléances.