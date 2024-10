Cameroun - Le MDR s'engage aux côtés de Paul Biya : Djorgwe Paulin élu à la tête du parti

Plus de 1400 militants venus de toutes les régions du Cameroun ont participé à cette convention, témoignant de la vitalité du parti et de l'attachement de ses membres aux idéaux de son fondateur. Les travaux se sont déroulés dans un climat de sérénité et d'unité, permettant d'adopter de nouveaux textes de base et d'élire les membres des instances dirigeantes du parti.



Le nouveau président du MDR, Me Djorgwe Paulin, est un avocat réputé et un fidèle compagnon de route de feu Dakole Daissala. Son élection à la tête du parti s'est faite par consensus, témoignant de la confiance placée en lui par les militants. Il a pour mission de poursuivre l'œuvre de son prédécesseur en renforçant l'unité du parti et en le positionnant comme une force politique majeure sur la scène nationale.



En décidant de soutenir la candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle de 2025, le MDR perpétue la ligne politique définie par son fondateur. Cette décision s'explique par la conviction des militants que Paul Biya est l'homme de la situation pour continuer à mener le Cameroun sur la voie du développement et de la stabilité.



Le soutien du MDR à Paul Biya revêt une importance particulière à quelques mois de l'élection présidentielle. Il s'agit d'un signal fort qui pourrait reconfigurer le paysage politique camerounais. Cette décision pourrait également avoir des implications sur les alliances politiques et les stratégies électorales des différents partis.