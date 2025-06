Cameroun : Le PAM et le MINPROFF unissent leurs forces pour l'autonomisation des femmes

Gianluca Ferrera, Représentant et Directeur Pays du PAM pour le Cameroun et Sao Tomé-et-Principe, a salué cette avancée, qui permettra de développer des projets à fort impact social. La Ministre du MINPROFF, Marie Thérèse Abena Ondoa, a quant à elle souligné l'importance de cet accord pour la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Développement 2020-2030 (SND30).





Ce partenariat a pour objectif d'améliorer la sécurité alimentaire et les résultats nutritionnels, ainsi que d'impulser des initiatives sensibles au genre. Il s'inscrit dans un cadre plus large de développement du capital humain, de solidarité, de justice sociale et de formation.





Le MINPROFF fonde de grands espoirs sur cette collaboration et souhaite qu'elle se traduise rapidement par des actions concrètes au bénéfice des communautés vulnérables.