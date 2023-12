Cameroun : Le Peuple Toupouri valorise sa culture

Le festival a été bien plus qu'une simple occasion de divertissement ; il a représenté un moment véritablement culturel, favorisant la cohésion sociale et renforçant le vivre-ensemble entre le peuple Toupouri et les habitants du Nord. Le Mini Festival Gurna 2023 s'est déroulé comme un rendez-vous bilan pour l'année, mettant en avant l'importance de préserver les traditions au sein de la jeunesse. Rey Waribele, le président de la communauté Toupouri d'Ouro Labbo, encourage vivement la jeunesse à s'inspirer des enseignements traditionnels.



Les temps forts culturels présentés au public lors du festival ont inclus les danses traditionnelles Toupouri telles que le Gurna, le Waiwa, le Léle ainsi que la lutte traditionnelle. La participation active du Ministre Gabriel Mbairobe qui n'a pas hésité à esquisser quelques pas de danse témoigne non seulement de son appréciation pour ce festival mais aussi souligne son soutien indéniable envers les traditions locales.



Cet événement a constitué une opportunité exceptionnelle pour toute la communauté Toupouri venue des localités telles que Haigadjewa ou Baroume dans le Nord afin d'honorer sa richesse culturelle et partager ses coutumes avec un public élargi. En somme, Le Mini Festival Gurna 2023 est apparu comme une célébration authentique où les traditions ancestrales ont pu être mises en lumière et partagées avec enthousiasme par tous ceux qui y ont pris part.