Paul Biya est l'un des dirigeants les plus anciens et les plus expérimentés d'Afrique. Son long règne de plus de quatre décennies a été marqué par des moments de stabilité mais aussi par des défis et des controverses. Malgré cela, il a réussi à se maintenir au pouvoir en utilisant sa force politique et en bénéficiant du soutien d'une partie significative de la population.



Surnommé "le Sphinx" en raison de son apparence calme et réservée, Paul Biya est connu pour son style discret. Il a exercé une influence considérable sur la politique camerounaise, faisant face à des situations complexes telles que les tensions ethniques, les mouvements séparatistes et les crises économiques.



Lors d'une visite officielle du président français François Hollande au Cameroun en juillet 2015, le président Biya avait souligné que « ce n'est pas celui qui veut rester au pouvoir qui y reste, mais celui qui peut ». Cette citation résume bien sa vision du leadership politique : la nécessité de consolider son pouvoir non seulement par la volonté personnelle mais aussi par une capacité effective à gouverner.



À l'approche de ses 91 ans, il est incontestable que Paul Biya a joué un rôle majeur dans l'histoire contemporaine du Cameroun. Son endurance au pouvoir fait débat quant à sa légitimité démocratique tout en suscitant également admiration ou respect chez certains citoyens camerounais qui voient en lui un leader charismatique ayant apporté stabilité économique relative malgré les nombreux défis auxquels le pays fait face.